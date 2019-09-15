Фигурист Алиев стал серебряным призёром Lombardia Trophy

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал серебряным призёром предсезонного турнира серии «челленджер» Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия). Алиев выиграл произвольную программу, опередив Цзинь Бояна на 1,22 балла, но по сумме оценок за две программы не сумел превзойти соперника из Китая.

Егор Мурашов, шедший третьим после короткой программы, в итоге занял пятое место. Андрей Лазукин четыре раза упал – трижды не сумел завершить прыжки и один раз со вращения – и стал лишь 13-м в произвольной программе и 12-м в итоговом зачёте.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Lombardia Trophy. Бергамо, Италия

Мужчины

1. Цзинь Боян (Китай) – 268,31

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 249,62

3. Маттео Риццо (Италия) – 227,38

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 220,96

5. Егор Мурашов (Россия) – 219,39…

12. Андрей Лазукин (Россия) – 168,54.