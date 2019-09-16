Крылова: что изменилось за год? Привыкла к тренировкам по-русски

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998, двукратная чемпионка мира (1998, 1999) в танцах на льду Анжелика Крылова рассказала, что изменилось за год, который она работает тренером в России после 24 лет жизни в США.

«Первое, что изменилось, — привыкла к тренировкам по-русски, потому что нормального, спокойного языка, общения спортсмены не очень здесь понимают. Они привыкли, что их здесь постоянно надо подталкивать. Они должны приходить на каток мотивированными, если хотят результатов. Да, бывают неудачи, взлёты, падения — тогда тренер тебя мотивирует. Но если пришёл, то работай, паши. Здесь нужна палка, нужно наорать, обматерить. Я просто не привыкла так общаться, но вот сейчас потихоньку привыкаю.

Мне это очень не нравится. Люблю относиться к спортсменам так, как хотела бы, чтобы тренер ко мне относился. Но если для них это не работает, то окей, давайте по-другому. Может быть, в какой-то степени я мягкая, но просто не надо меня выводить.

Считаю, если спортсмен пришёл, да, ему тяжело, знаю, что иногда не хочется, иногда что-то болит, надо, чтобы тренер как-то надавил. А что я им делаю? Просто делаю план. Вот — у тебя есть план на неделю, что ты катаешь, независимо от того, как себя чувствуешь. Да, бывает форс-мажор, но он знает, что надо прийти и через десять минут скатать свою программу. У нас такого не было, мы просто приходили, и нам говорили, что мы катаем сегодня. Не было такой моральной подготовки. Я специально всё расписываю — считаю, это очень помогает», — приводит слова Крыловой Sport24.