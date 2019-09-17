Исаков собрал полный комплект медалей чемпионата Европы по стрельбе
Российский стрелок Михаил Исаков собрал полный комплект наград на чемпионате Европы в Болонье (Италия) в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м.
В личных соревнованиях Исаков стал серебряным призёром. Победу одержал болгарин Самуил Донков, третьим стал украинец Виктор Банкин.
В командном турнире в составе сборной России с Николаем Килиным и Антон Аристарховым Исаков стал третьим. Золото у сборной Украины, серебро у итальянцев.
В соревнованиях смешанных команд Исаков в дуэте с Маргаритой Ломовой завоевал золото. Призёрами чемпионата Европы стали смешанные пары из Украины: Оксана Ковальчук/Павел Коростылёв и Елена Костевич/Олег Омельчук.
Чемпионат Европы по стрельбе продлится до 23 сентября.
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