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Синицына: в спорте дружбы нет. Друзья бывают, но они не поддержат искренне

Синицына: в спорте дружбы нет. Друзья бывают, но они не поддержат искренне
Другие / Фигурное катание 0

15-летняя российская фигуристка Ксения Синицына высказала своё мнение о дружбе в большом спорте.

«Я думаю, что в большом спорте дружбы особой нет, так как каждый хочет, чтобы победил он. Бывает, конечно, друг в таких ситуациях, но не тот, который тебя поддержит и скажет что-то искреннее. Очень это сложно.

Зависть? Я не реагирую на неё. Сталкивалась с ней, но старалась пересилить себя, не смотреть на этого человека и работать дальше, чтобы догнать и опередить.

Как не сломаться морально? Не реагировать и просто делать своё дело. Тот же способ помогает и в моменты выхода на лёд, когда вокруг собирается весь свет фигурного катания — делать своё и не смотреть по сторонам, кто там и что исполняет. Думай о себе и своей программе», — цитирует Синицыну «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт

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