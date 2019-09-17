Синицына: в спорте дружбы нет. Друзья бывают, но они не поддержат искренне

15-летняя российская фигуристка Ксения Синицына высказала своё мнение о дружбе в большом спорте.
«Я думаю, что в большом спорте дружбы особой нет, так как каждый хочет, чтобы победил он. Бывает, конечно, друг в таких ситуациях, но не тот, который тебя поддержит и скажет что-то искреннее. Очень это сложно.
Зависть? Я не реагирую на неё. Сталкивалась с ней, но старалась пересилить себя, не смотреть на этого человека и работать дальше, чтобы догнать и опередить.
Как не сломаться морально? Не реагировать и просто делать своё дело. Тот же способ помогает и в моменты выхода на лёд, когда вокруг собирается весь свет фигурного катания — делать своё и не смотреть по сторонам, кто там и что исполняет. Думай о себе и своей программе», — цитирует Синицыну «Р-Спорт».
- 17 сентября 2019
-
11:09
-
11:00
-
10:36
-
10:02
-
09:51
-
01:01
-
00:53
-
00:34
-
00:20
-
00:02
- 16 сентября 2019
-
23:50
-
23:39
-
23:27
-
23:02
-
22:48
-
22:29
-
22:09
-
21:23
-
21:22
-
20:59
-
20:25
-
20:21
-
20:08
-
19:49
-
19:33
-
19:02
-
18:38
-
18:20
-
17:14
-
16:44
-
16:22
-
16:16
-
15:39
-
15:02
-
14:41