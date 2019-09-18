Кудрявцева: Селезнёва – очень сильная гимнастка со стальными нервами

Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро, российская гимнастка Яна Кудрявцева прокомментировала победы Дины Авериной и Екатерины Селезнёвой на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Селезнёва выиграла золото в упражнениях с обручем, Дина Аверина – в упражнении с мячом.
«Очень тяжело ездить в ходе сезона по всем соревнованиям, быть запасной, а в последний момент получить такой шанс, такую ответственность. Я не знаю, о чём Катя думала перед выступлением, но, скорее всего, понимала, что у Дины есть только второе место и ей самой в любом случае нужно выигрывать, то есть выступать на максимуме, без ошибок. Ей было вдвойне тяжело – это я по себе знаю. Она молодец, я очень счастлива, что у неё получилось преодолеть все сложности. Она заслужила это золото своей работой. Если честно, я не ожидала её победы, потому что такое мало кто может выдержать. Но как показала практика, Катя – очень сильная спортсменка со стальными нервами. Ирина Александровна сделала правильный выбор, и теперь у нас в команде есть ещё один человек, который в нужный момент не подведёт Россию. Перед началом чемпионата мира я сказала мужу, что часто бывает так, что встаёшь в команду буквально за пять дней, а потом выигрываешь. Так и со мной было, и много с кем ещё.
Что касается предстоящего многоборья, то я верю в Россию: и в Катю, и в Дину с Ариной. Но до этого конца нужно ещё дожить, а я знаю, как тяжело бороться за самую важную медаль в последний день. Так что я пожелаю девочкам стальных нервов и много сил, которые сейчас нужно немножко поберечь. Тем более есть достойная соперница: Линой Ашрам – очень сильная, психологически уравновешенная спортсменка. Она уже четыре года выступает на высшем уровне, хороша и физически, и морально. Так что за золото ещё придётся побороться, нашим девочкам будет тяжело. Но это и очень интересно. Хорошо, что есть с кем соперничать», — передаёт слова Кудрявцевой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Баку (Азербайджан) с 16 по 23 сентября.
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