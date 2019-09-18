Мужская сборная России по волейболу в 1/8 финала ЧЕ сыграет с Грецией
Мужская сборная России по волейболу в заключительном матче группового этапа в трёх сетах обыграла Словению. Благодаря этому результату, россияне сохранили за собой первое место в турнирной таблице своей группы.
В 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы сборная России сыграет со сборной Греции, которая заняла четвёртое место в группе А. Россияне на групповом этапе одержали пять побед подряд. Греки выиграли лишь один матч из пяти.
Матчи 1/8 финала плей-офф состоятся 21 и 22 сентября. Турнир завершится 29 сентября.
Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды. Российская сборная дважды выигрывала чемпионат Европы (2013, 2017).
Сборная России одержала пятую победу на чемпионате Европы по волейболу
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