Панфилова и Рылов выиграли короткую программу на Гран-при среди юниоров

Российские фигуристки Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в короткой программе пар на пятом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, который проходит в Гданьске (Польша). Россияне набрали 70,97 балла. Второй результат — у Кейт Финстер и Балажа Нэйги из США. Тройку лучших замкнула пара из Германии Анника Хокке и Роберт Кункель. Ещё одна российская пара, Анна Щеглова и Илья Калашников, была четвёртой.

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Гданьск, Польша.

Пары, короткая программа.

1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 70,97

2. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 60,91

3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 58,04

4. Анна Щеглова – Илья Калашников (Россия) – 50,53

5. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 50,22

6. Катерина Дзицюк – Иван Павлов (Украина) – 48,30

7. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 45,84

8. Алина Бутаева – Лука Берулава (Грузия) – 45,29