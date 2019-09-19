Панфилова и Рылов выиграли короткую программу на Гран-при среди юниоров

Российские фигуристки Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в короткой программе пар на пятом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, который проходит в Гданьске (Польша). Россияне набрали 70,97 балла. Второй результат — у Кейт Финстер и Балажа Нэйги из США. Тройку лучших замкнула пара из Германии Анника Хокке и Роберт Кункель. Ещё одна российская пара, Анна Щеглова и Илья Калашников, была четвёртой.
Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Гданьск, Польша.
Пары, короткая программа.
1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 70,97
2. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 60,91
3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 58,04
4. Анна Щеглова – Илья Калашников (Россия) – 50,53
5. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 50,22
6. Катерина Дзицюк – Иван Павлов (Украина) – 48,30
7. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 45,84
8. Алина Бутаева – Лука Берулава (Грузия) – 45,29
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