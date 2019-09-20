Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По итогам группового этапа определились все пары первого раунда плей-офф.
Согласно регламенту, из каждой группы в следующий раунд выходили по четыре лучшие сборные. Использовалась стандартная схема, при которой победили групп в плей-офф попадали на сборные, занявшие четвёртые места.
Сборная России на групповом этапе одержала пять побед подряд. Россияне в 1/8 финала сыграют со сборной Греции. Матчи первого раунда плей-офф будут проходить 21 и 22 сентября.
Все пары 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу:
Франция — Финляндия
Италия — Турция
Россия — Греция
Словения — Болгария
Сербия — Чехия
Бельгия — Украина
Польша — Испания
Нидерланды — Германия
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