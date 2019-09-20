Самсонов лидирует после короткой программы на Гран-при среди юниоров в Польше

Российский фигурист Даниил Самсонов лидирует после короткой программе на пятом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, который проходит в Гданьске (Польша). Российский спортсмен набрал 87,33 балла. Второе место занимает представитель Японии Юма Кагияма (84,72). Тройку лучших замкнул итальянец Даниэль Грассль, набравший 81,01 балла. Ещё один россиянин Глеб Лутфуллин показал четвёртый результат.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при среди юниоров. Юноши, короткая программа

1. Даниил Самсонов (Россия) – 87,33

2. Юма Кагияма (Япония) – 84,72

3. Даниэль Грассль (Италия) – 81,01

4. Глеб Лутфуллин (Россия) – 76,35

5. Райан Данк (США) – 72,90

6. Джозеф Фан (Канада) – 71,88

7. Иван Шмуратко (Украина) – 70,13

8. Александр Селевко (Эстония) – 66,63

9. Кори Цирцелли (Канада) – 65,24

10. Александр Лебедев (Беларусь) – 61,94