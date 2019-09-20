Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат мира по боксу 2019. Онлайн полуфиналов
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Самарин: тренировки с Натаном Ченом изменили в моём сознании многие вещи

Самарин: тренировки с Натаном Ченом изменили в моём сознании многие вещи
Другие / Фигурное катание 0

Вице-чемпион Европы в мужском одиночном катании россиянин Александр Самарин рассказал, как изменили его сознание совместные тренировки с двукратным чемпионом мира американцем Натаном Ченом.

«Сотрудничество с Ченом оказалось очень познавательным. Во-первых, мне было интересно увидеть своими глазами, как тренируется действующий чемпион мира. Плюс имелся чисто соревновательный момент: нам с Ченом предстояло ехать на один турнир, и хотелось как-то себя проявить. Мне очень понравилось отношение Натана к работе. Очень многие моменты я для себя почерпнул.

Для него тренировка совершенно не ассоциируется с какой-то работой, на которую нужно как-то по-особенному настраиваться. Неважно, есть тренер на льду, нет его — человек пришёл и работает. Без тренера ведь всем тяжело. Я, например, взрослый спортсмен, меня не нужно учить работать самостоятельно, не нужно заставлять, но, когда Светлана Владимировна, бывает, куда-то уезжает, порой ловлю себя на мысли, что очень хочется, чтобы кто-то тебя подтолкнул. Та неделя, что Чен тренировался у нас в ЦСКА, изменила в моём сознании многие вещи. Натан ведь большую часть времени работает один. И он огромный молодец, что справляется с этим», – цитирует Самарина РИА «Новости».

Самарин: на ледовой арене мы всегда идём на риск, лучше делать это сейчас

Источник: Р-Спорт

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент