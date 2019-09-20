Россиянин Угуев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В решающей схватке весовой категории до 57 кг Угуев одержал уверенную победу над представителем Турции Сулейманом Атли — 13:3.
Бронзовые медали завоевали казахстанец Нурислам Санаев и представитель Индии Кумар Рави.
Ранее ещё два российских борца вышли в финалы чемпионата мира в Нур-Султане. Заурбек Сидаков, выступающий в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг сразится с итальянцем Франком Чамизо, а Давид Баев (до 70 кг) поборется с казахстанцем Нуркожа Кайпановым.
Ещё один россиянин Гаджимурад Рашидов впервые в карьере стал чемпионом мира. Ранее на его счету были две серебряные медали мировых первенств.
Чемпионат мира завершится в воскресенье, 22 сентября.
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