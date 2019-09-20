Куракова: мы с Медведевой на тренировках у Орсера соперничаем

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, с лета 2019 года выступающая за Польшу, рассказала о тренировках в Канаде с Евгенией Медведевой. Обе спортсменки занимаются в группе Брайана Орсера.

«Мы всегда вместе тренируемся, на одном катке. Во взрослой группе у нас очень хорошие условия, нас человек восемь всего на льду катается. Мы с Женей дружим, общаемся, не могу сказать, что мы прямо лучшие подружки, конечно, но у нас очень хорошее общение. Вообще, я очень рада, что Женя есть, потому что на тренировках мы соперничаем, и это просто отличная мотивация для работы. Если я вижу, что Женя сделала каскад, я пойду сделаю тоже, ещё и усложниться попробую. А потом Женя сделает 3-3-3, и я сразу понимаю, что мне тоже надо его прыгнуть. Я вижу, что даже Брайану интересно за этим наблюдать, мы можем друг друга хорошо продвигать, это очень хорошо, конечно, — иметь спарринг-партнёра. Мне кажется, что, если бы там не было Жени, всё не было бы так прекрасно», — приводит слова Кураковой Twizzle.