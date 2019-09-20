Синицина и Кацалапов выиграли ритмический танец на турнире в Словакии

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидирует после исполнения ритмического танца на предсезонном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial, который проходит в Братиславе (Словакия). 1,41 балла уступают россиянам представляющие Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин.

Третье место занимает американский дуэт Лоррейн Макнамара/Куинн Карпентер, который лишь на 0,3 балла опережает россиян Бетину Попову и Сергея Мозгова.

На шестой позиции ещё один российский дуэт — Софья Евдокимова и Егор Базин.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Nepela Memorial. Братислава, Словакия

Ритмический танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 78,44.

2. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 77,03.

3. Лоррейн Макнамара/Куинн Карпентер (США) – 73,60.

4. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 73,30…

6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 66,31.