Американка Лью опередила россиянок на этапе юниорского Гран-при в Гданьске

Американская фигуристка Алиса Лью стала победительницей пятого этапа юниорского Гран-при, который проходит в Гданьске (Польша). Лью уверенно выиграла произвольную программу, опередив россиянок Викторию Васильеву и Анастасию Тараканову, лидировавшую после короткой программы.

В произвольной программе Лью исполнила два тройных акселя. Первый, в каскаде с двойным тулупом, — с небольшой помаркой, отдельный – чисто.

Отметим, что неделю назад на этапе в Челябинске Камила Валиева за произвольную программу с четверным тулупом получила от судей 148,39 балла. Оценка произвольной Лью с двумя тройными акселями в Гданьске — 138,99.

Фигурное катание. Этап юниорского Гран-при. Гданьск, Польша

Девушки

1. Алиса Лью (США) – 203,10.

2. Виктория Васильева (Россия) – 196,47.

3. Анастасия Тараканова (Россия) – 194,74.