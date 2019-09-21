Фигурист Самсонов завоевал золото этапа юниорского Гран-при в Гданьске

14-летний россиянин Даниил Самсонов выиграл пятый этап юниорской серии Гран-при в Гданьске (Польша). В произвольной программе ученик Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза упал при исполнении четверного лутца, зато Самсонову удались два тройных акселя — одиночный и в каскаде с тройным тулупом.

Серебряным призёром стал Юма Кагияма из Японии, бронзовым — итальянец Даниэль Грассль. Оба включили в программу по два четверных прыжка, но не сумели обойти Самсонова даже в произвольной программе.

Фигурное катание. Пятый этап юниорского Гран-при. Гданьск, Польша

Мужчины

1. Даниил Самсонов (Россия) – 250,51.

2. Юма Кагияма (Япония) – 245,35.

3. Даниэль Грассль (Италия) – 228,64.

4. Глеб Лутфуллин (Россия) – 212,01.