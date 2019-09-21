Витюгов вышел в четвертьфинал Кубка мира ФИДЕ в Ханты-Мансийске

Три гроссмейстера вышли в четвертьфинал Кубка мира по итогам двух партий в классические шахматы. Среди них россиянин Никита Витюгов, который после победы в первой встрече чёрными фигурами свёл вничью второй поединок с американцем Уэсли Со.
По аналогичному сценарию завершилось противостояние Максима Вашье-Лаграва с россиянином Петром Свидлером. В четвертьфинал вышел французский шахматист.
Третьим четвертьфиналистом стал китаец Юй Янъи, белыми выигравший у россиянина Яна Непомнящего.
Американец Леньер Домингес выиграл у россиянина Александра Грищука, сравняв счёт в противостоянии. Россиянин Кирилл Алексеенко дважды сыграл вничью с китайцем Динь Лижэнем. Выяснять отношения соперники в этих парах продолжат на тай-брейке.
22 сентября тай-брейк будет сыгран в пяти парах четвёртого раунда.
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