Фигурист Алиев выиграл турнир в Братиславе

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем предсезонного турнира серии «челленджер» Nepela Memorial в Братиславе. Лидировавший после короткой программы Алиев в произвольном прокате ровно 3 балла уступил итальянцу Маттео Риццо, но сохранил за собой первое место. Риццо по сумме двух выступлений стал серебряным призёром, бронзу завоевал Денис Васильевс из Латвии.

Ещё один российский участник Александр Самарин, шедший на третьем месте, в произвольной программе стал лишь пятым и остался за чертой призёров.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Nepela Memorial. Братислава, Словакия

Мужчины

1. Дмитрий Алиев (Россия) — 255,32.

2. Маттео Риццо (Италия) – 232,70

3. Денис Васильевс (Латвия) — 229,97,

4. Александр Самарин (Россия) — 218,45.