Костомаров: Трусова по-прежнему маленькая, не чувствует груза ответственности

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал дебют российской фигуристки Александры Трусовой на взрослом уровне. Трусова выиграла турнир в Братиславе, исполнив три четверных прыжка и обновив два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме двух программ.

«Никаких опасений за дебют Трусовой у меня не было. Как ни крути, она по-прежнему маленькая девочка, не чувствует груза ответственности и легко прыгает эти сложные прыжки. Ей проще, чем тем, кто старше. Хочу поздравить её с таким дебютом! Она молодец», — приводит слова Костомарова RT.

Костомаров считает, что Трусовой не было смысла откладывать использование сложных четверных прыжков на более позднюю часть соревновательного сезона.

«Если она может прыгать, то почему бы ей не начать это делать с самых первых стартов сезона? Какой смысл беречь себя? Это не футбол, где спортсменов постепенно выводят на пик формы», — сказал Костомаров.

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