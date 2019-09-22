Павлова стала первой в индивидуальных прыжках на этапе КМ по прыжкам на батуте

Россиянка Яна Павлова победила в индивидуальных прыжках среди женщин на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в Хабаровске.
23-летняя россиянка получила от судей 56,600 балла. Серебро завоевала японка Хикару Мори (56,550), бронзу — китаянка Лю Линлин (55,785). Россиянка Ирина Кундиус показала в финале шестой результат (54,480).
В мужских индивидуальных соревнованиях россиянин Никита Федоренко стал бронзовым призёром (61,020). Выиграл соревнования китаец Гао Лэй (61,895), второе место занял белорус Владислав Гончаров (61,860). Ещё один россиянин Андрей Юдин в финале оказался четвёртым (60,485).
Прыжки на батуте. Этап Кубка мира. Хабаровск
Женщины. Индивидуальные соревнования
1. Яна Павлова — 56,600
2. Хикару Мори (Япония) — 56,550
3. Лю Линлин (Китай) — 55,785.
Мужчины. Индивидуальные соревнования
1. Гао Лэй (Китай) — 61,895
2. Владислав Гончаров (Беларусь) — 61,860
3. Никита Федоренко (Россия) — 61,020.
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