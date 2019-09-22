Мамиашвили: сборная России по борьбе способна на большее

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что на чемпионате мира в Нур-Султане сборная России могла добиться лучших результатов.

Российские борцы завоевали 19 наград (9 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых), выиграв общекомандное первенство.

«Мы во многом недоработали, сборная России в любом случае способна на большее. И если со стороны покажется, что мы слишком многого требуем от наших ребят и девочек, то надо понимать: мы — наследники самой великой команды в мире, нашим спортсменам всё по плечу. Думаю, тот, кто это фундаментально осознаёт, действительно может всё.

Чемпионы мира почувствовали вкус побед. Хочу заверить, что мы сделаем всё, чтобы оправдать возложенные на нас надежды, и через год на Олимпиаде в Токио вновь докажем себе и всем, на что мы способны", — приводит слова Мамиашвили ТАСС.