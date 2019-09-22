Российские борцы-вольники показали второй результат на ЧМ в новейшей истории

Сборная России по вольной борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан) показала второй результат на первенствах планеты в новейшей истории (с 1993 года), одержав пять побед.

Золотые медали чемпионата мира – 2019 завоевали пятеро российских борцов вольного стиля: Заур Угуев (до 57 кг) оказался сильнее Сулеймана Атли из Турции, Гаджимурат Рашидов (до 65 кг) одолел казахстанца Даулета Ниязбекова, Давид Баев (до 70 кг) победил Нуркожу Капанова из Казахстана, Заурбек Сидаков (до 74 кг) взял верх над Франком Чамизо из Италии, Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) одолел Шарифа Шарифова из Азербайджана.

Лучшим для российских борцов вольного стиля по-прежнему остаётся чемпионат мира 2007 года, который проходил в Баку (Азербайджан). Тогда российские вольники завоевали 6 золотых медалей.