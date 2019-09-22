Самсонов: главная цель — усложняться, мир фигурного катания не стоит на месте

Победитель пятого этапа юниорского Гран-при в Гданьске 14-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов прокомментировал свой дебют в серии. На соревнованиях в Польше Самсонов установил три мировых рекорда среди юниоров — в короткой, произвольной и по сумме двух программ.

«В целом свои выступления в серии Гран-при оцениваю достаточно неплохо для первого раза. Будем стараться. Победа в Польше для меня означает только то, что я стал более уверенным в себе и не стану сомневаться, когда выйду на лёд, потому что буду знать: я всё могу сделать. На втором этапе Гран-при было легче, потому что я знал, как представлять свою страну на международном уровне. Не так сильно нервничал. Плюс мне понравилось выступать на этапах Гран-при. Мы поработали после первого этапа над ошибками, которые были в Риге, и в Польше получилось довольно неплохо.

Теперь буду ждать результатов двух оставшихся этапов Гран-при, после которых станет понятно, выйду ли я в финал серии или нет. А главная цель — усложняться, потому что мир фигурного катания, особенно мужского, не стоит на месте, все прогрессируют, иностранные мальчики очень спрогрессировали в этом сезоне, поэтому надо усложняться и усложняться», — приводит слова Самсонова пресс-служба ФФККР.