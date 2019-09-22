Самсонов: главная цель — усложняться, мир фигурного катания не стоит на месте

Победитель пятого этапа юниорского Гран-при в Гданьске 14-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов прокомментировал свой дебют в серии. На соревнованиях в Польше Самсонов установил три мировых рекорда среди юниоров — в короткой, произвольной и по сумме двух программ.
«В целом свои выступления в серии Гран-при оцениваю достаточно неплохо для первого раза. Будем стараться. Победа в Польше для меня означает только то, что я стал более уверенным в себе и не стану сомневаться, когда выйду на лёд, потому что буду знать: я всё могу сделать. На втором этапе Гран-при было легче, потому что я знал, как представлять свою страну на международном уровне. Не так сильно нервничал. Плюс мне понравилось выступать на этапах Гран-при. Мы поработали после первого этапа над ошибками, которые были в Риге, и в Польше получилось довольно неплохо.
Теперь буду ждать результатов двух оставшихся этапов Гран-при, после которых станет понятно, выйду ли я в финал серии или нет. А главная цель — усложняться, потому что мир фигурного катания, особенно мужского, не стоит на месте, все прогрессируют, иностранные мальчики очень спрогрессировали в этом сезоне, поэтому надо усложняться и усложняться», — приводит слова Самсонова пресс-служба ФФККР.
- 23 сентября 2019
-
00:58
-
00:42
-
00:21
-
00:00
- 22 сентября 2019
-
23:28
-
23:05
-
22:52
-
22:44
-
21:17
-
20:32
-
20:00
-
19:13
-
18:55
-
18:26
-
17:53
-
17:42
-
17:34
-
16:46
-
16:45
-
16:31
-
15:55
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
14:49
-
14:35
-
13:49
-
13:12
-
12:59
-
12:32
-
11:48
-
10:58
-
10:56
-
10:36
-
10:21