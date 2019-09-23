Тарасова: историческая победа случилась в Братиславе. Саша Трусова, браво!

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги турниров минувшего уик-энда.
«Насыщенные выходные у нас получились. Сразу несколько соревнований в разных странах мира. И везде наши мальчики и девочки выступали достойно. Но главная победа — историческая — случилась в Братиславе. Саша Трусова — браво!!! Поздравляю тебя и весь тренерский штаб. А фото с прокатов сборной, где мы аплодировали стоя многим нашим ребятам», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
На турнире в Братиславе, ставшем для неё дебютным среди взрослых, Александра Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей три четверных прыжка, и обновила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений. Также в Словакии первенствовали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также одиночник Дмитрий Алиев.
- 23 сентября 2019
-
00:58
-
00:42
-
00:21
-
00:00
- 22 сентября 2019
-
23:28
-
23:05
-
22:52
-
22:44
-
21:17
-
20:32
-
20:00
-
19:13
-
18:55
-
18:26
-
17:53
-
17:42
-
17:34
-
16:46
-
16:45
-
16:31
-
15:55
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
14:49
-
14:35
-
13:49
-
13:12
-
12:59
-
12:32
-
11:48
-
10:58
-
10:56
-
10:36
-
10:21