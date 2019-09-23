Тарасова: историческая победа случилась в Братиславе. Саша Трусова, браво!

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги турниров минувшего уик-энда.

«Насыщенные выходные у нас получились. Сразу несколько соревнований в разных странах мира. И везде наши мальчики и девочки выступали достойно. Но главная победа — историческая — случилась в Братиславе. Саша Трусова — браво!!! Поздравляю тебя и весь тренерский штаб. А фото с прокатов сборной, где мы аплодировали стоя многим нашим ребятам», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

На турнире в Братиславе, ставшем для неё дебютным среди взрослых, Александра Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей три четверных прыжка, и обновила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений. Также в Словакии первенствовали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также одиночник Дмитрий Алиев.