Президент Федерации пятиборья России ответил на критику со стороны Лесуна

Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов прокомментировал критику со стороны олимпийского чемпиона Александра Лесуна.
«Александр Лесун занимается по индивидуальной программе, которую составляет его личный тренер и только он. Федерация оказывает ему помощь, мы отдельно оплачиваем те сборы, на каких он хочет находиться и которые не предусмотрены ЦСП. К сожалению, он не пришел после Олимпийских игр в ту спортивную форму, в которой должен находиться олимпийский чемпион. Он реально хороший спортсмен, и мне не хотелось бы добавлять слово «был».
Я надеюсь, что все мыслимые и немыслимые неприятности, которые он переживает, частично связанные со здоровьем, с какими-то другими обстоятельствами, он, сумев взять волю в кулак, преодолеет и покажет результат с учетом того, что времени до Олимпийских игр практически не осталось.
Понятно, что на Олимпиаду поедут не те, кто имеет бывшие заслуги, а те, у кого есть возможность показать спортивную силу и спортивные результаты на главном старте четырехлетия.
Мне не нравится ситуация, когда идёт ссылка на бывшие травмы или какие-то конфликты. Когда всё великолепно, то все вокруг довольны, никаких проблем нет. Но мы живем в спорте. Если нет результата, то в первую очередь надо иметь претензии к себе и личному тренеру, учитывая то, что спортсмен занимается по индивидуальной программе. И смешно расширять объем претензий. Показывайте результат – будете в фаворе, но тот результат, который Саша показывает, недостоин его статуса», — цитирует Аминова «Р-Спорт».
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