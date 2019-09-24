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Капитан сборной России по регби прокомментировал поражение от Самоа на КМ-2019

Капитан сборной России по регби прокомментировал поражение от Самоа на КМ-2019
Другие / Кубок мира по регби 2019 0

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился впечатлениями от поражения в матче с командой Самоа на Кубке мира в Японии со счётом 9:34.

«Это регби. Спасибо нашим соперникам за игру. Мы прибыли сюда, поставив перед собой цель — завоевать уважение, показать, как мы преданы делу, как мы можем навязывать борьбу. Мы на правильном пути к достижению цели. Впереди ещё две игры. Спасибо за поддержку — в России и по всему миру. Спасибо всем, кто пришёл на стадион.

Как я сказал, мы прибыли на турнир, чтобы показать, как мы можем навязать борьбу. Мы можем играть в захватывающую игру регби. Мы на верном пути. К сожалению, мы не использовали преимущество в первом тайме. Игроки сборной Самоа свои шансы использовали уверенно. Но это прекрасный опыт для всех ребят. Все продемонстрировали выдающуюся игру сегодня", — сказал Артемьев после матча.

Для подопечных Лина Джонса это второе поражение кряду на Кубке мира-2019. 3 октября сборная России сыграет с Ирландией, 9-го — с Шотландией.

Сборная России проиграла Самоа на Кубке мира по регби в Японии
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