IAAF сменит название и логотип

На конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было официально одобрено изменение названия и логотипа организации. Как сообщил глава IAAF Себастьян Коу, уже на ближайшем чемпионате мира в Дохе организация будет переименована в World Athletics.
«Насколько я помню, с тех пор, как я стал членом совета IAAF в 2003 году, всякий раз, когда кто-то спрашивал меня, к какой организации я причастен, мне требовалось три или четыре минуты на объяснение.
Мы проделали кропотливую работу вокруг нового бренда. Мы прислушались буквально ко всем: медиавещателям, спортсменам, фанатам и другим партнёрам», — цитирует Коу Inside The Games.
Определение «Международная ассоциация легкоатлетических федераций» существует уже более 100 лет.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе пройдёт в период с 27 сентября по 6 октября.
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