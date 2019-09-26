IAAF сменит название и логотип

На конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было официально одобрено изменение названия и логотипа организации. Как сообщил глава IAAF Себастьян Коу, уже на ближайшем чемпионате мира в Дохе организация будет переименована в World Athletics.



«Насколько я помню, с тех пор, как я стал членом совета IAAF в 2003 году, всякий раз, когда кто-то спрашивал меня, к какой организации я причастен, мне требовалось три или четыре минуты на объяснение.



Мы проделали кропотливую работу вокруг нового бренда. Мы прислушались буквально ко всем: медиавещателям, спортсменам, фанатам и другим партнёрам», — цитирует Коу Inside The Games.



Определение «Международная ассоциация легкоатлетических федераций» существует уже более 100 лет.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе пройдёт в период с 27 сентября по 6 октября.