Мишин объяснил смену музыки для короткой программы Туктамышевой

Алекесй Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, рассказал, почему подопечная сменила музыку для короткой программы. Ранее сообщалось, что Елизавета будет выступать под композицию группы Florence and the Machine «Drumming Song», но в итоге музыку заменили на «Oblivion» Астора Пьяццолы.



«Освоение новой короткой программы, которую Ше-Линн Бурн сделала для Лизы, шло очень сложно. Из-за ритмической структуры музыкального сопровождения, которое определяло высокий ритм исполнения. На первых этапах мы столкнулись со сложностями в реализации, поэтому было принято решение освоить эту программу на фоне музыкального сопровождения другого характера.

Специалисты высоко оценили прокат этой программы под музыку «Oblivion». Сейчас её уровень овладения всей шаговой, достаточно дробной структурой, позволил ей перейти к оригинальной музыке, чего мы и будет придерживаться», — цитирует Мишина Nevasport.

Туктамышева захватила лидерство после короткой программы на этапе Кубка Санкт-Петербурга.