Раджабов — первый финалист Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов первым пробился в финал Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске. В полуфинальном матче он оказался сильнее представителя Франции Максима Вашье-Лаграва — 1,5-0,5. Всё решила вторая партия, в которой Раджабов, играя белыми фигурами, победил на 45-м ходе.
Во втором полуфинальном матче встречаются два представителя Китая Жин Лижэнь и Юй Янъи. Обе партии завершились вничью, поэтому путёвка в решающий матч Кубка мира будет разыграна на тай-брейке.
Пробившись в финал Кубка мира, Теймур Раджабов обеспечил себе участие в турнире претендентов на матч за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена.
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