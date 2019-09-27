Раджабов — первый финалист Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов первым пробился в финал Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске. В полуфинальном матче он оказался сильнее представителя Франции Максима Вашье-Лаграва — 1,5-0,5. Всё решила вторая партия, в которой Раджабов, играя белыми фигурами, победил на 45-м ходе.



Во втором полуфинальном матче встречаются два представителя Китая Жин Лижэнь и Юй Янъи. Обе партии завершились вничью, поэтому путёвка в решающий матч Кубка мира будет разыграна на тай-брейке.



Пробившись в финал Кубка мира, Теймур Раджабов обеспечил себе участие в турнире претендентов на матч за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена.

