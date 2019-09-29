Королёва признана лучшей блокирующей Кубка мира по волейболу

Лучшей блокирующей Кубка мира по волейболу среди женских команд, который завершился в Токио, признана россиянка Ирина Королёва. Россиянка поставила 41 результативный блок в 41 сете. На третьем месте по этому показателю Екатерина Ефимова (33 блока).
В остальных номинациях россиянок нет, несмотря на то что, по статистике, лучшими бомбардирами стали Наталия Гончарова и сербка Ана Белица, набравшие за турнир по 208 очков.
Символическая сборная женского Кубка мира — 2019
MVP: Чжу Тин (Китай).
Связующая: Дин Ся (Китай).
Диагональная: Андреа Дрюс (США).
Блокирующие: Ирина Королёва (Россия), Янь Ни (Китай).
Доигровщицы: Чжу Тин (Китай), Келси Робинсон (США).
Либеро: Ван Мэнцзе (Китай).
Напомним, Кубок мира завершился победой сборной Китая, вторыми стали американские волейболистки. Сборная России впервые в истории завоевала бронзовые медали. Ранее в активе россиянок было только серебро образца 1999 года.
Фото доступно в «инстаграме» ВФВ.
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