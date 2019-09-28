Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете на ЧМ-2019

Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4х 400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).
Ричард Тирелл, Джессика Бёрд, Жасмин Блокер и Оби Игбокве одержали победу в квалификации с результатом 3 минуты 12,42 секунды… Предыдущий рекорд также принадлежал сборной США (3.13,20).
Смешанная эстафета 4х400 м в 2020 году впервые будет представлена на Олимпийских играх в Токио. В Дохе этот вид программы дебютирует на чемпионате мира.
Российские легкоатлеты в этом виде программы участия не принимали, так как выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.
Чемпионат мира в Дохе стартовал 27 сентября и завершится 6 октября. В соревнованиях принимают участие 30 российских спортсменов, получивших допуск от IAAF.
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