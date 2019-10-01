Тренер сборной Украины: то, что сделала Могучих, — это фантастика

Главный тренер сборной Украины по лёгкой атлетике Вячеслав Тыртышник прокомментировал выступление подопечных в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе. Ярослава Могучих завоевала серебро, а Юлия Левченко стала четвёртой. Золото выиграла россиянка Мария Ласицкене.

«Я видел, что девчонки готовы и без медали мы быть не можем. Юля всё прыгала с первой попытки, всё было хорошо, она была среди лидеров. А Ярослава если и сбивала, то это были мелкие технические неточности, а когда она попадала в попытки, то делала всё с запасом. Всё равно мы волновались, пока полька не отвалилась и все остальные. Впервые в истории 2 метра прыгали 6 человек и впервые результат 2 метра остался без медали.



Затем началась ещё более острая борьба: Маша Ласицкене начала прыгать, американка начала сбивать, Юля — также. И когда Могучих прыгнула 2,02, это был сумасшедший взрыв эмоций. То, что сделала Могучих, это просто фантастика!



Она уже обрадовалась, когда взяла 2,02. Было понятно, что она с медалью и никто её не отберёт. Они с тренером ещё думали, прыгать 2,04 или нет. Я говорю: конечно же прыгать и пробовать. Она пошла и взяла эту высоту. Два мировых рекорда среди юниоров! Нам очень приятно. До последней попытки мы ожидали, что и Юля перепрыгнет 2,02 и они вдвоём будут на пьедестале. Но впереди у нас Олимпийские игры. Будем надеяться, что там они проявят себя во всей красе», — цитирует тренера Xsport.