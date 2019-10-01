Мартин: я быстро нашёл взаимопонимание с гандболистками сборной России

Главный тренер женской сборной по гандболу испанец Амброс Мартин подвёл итоги матчей квалификации Евро-2020 с командами Словакии и Швейцарии, в которых российские гандболистки одержали уверенные победы.
«Впечатления от первых контактов с гандболистками великолепные. Итоги сбора превзошли мои ожидания! И главное даже не победные результаты, а то, что мне удалось быстро найти взаимопонимание с игроками, которых я знал только по видеозаписям и играм против «Ростова-Дон» в чемпионате и Кубке России.
Моим новым подопечным пришлось усваивать некоторые идеи и игровые схемы, с которыми они раньше не сталкивались. И я доволен, что процесс понимания моих требований и адаптации к ним прошёл быстро.
Я постоянно говорю игрокам: не думайте о слабых соперниках. У слабого может быть хороший день, а у сильного – плохой. Наш главный конкурент в квалификационной группе сборная Сербии с огромным трудом выиграла с разницей в один мяч у Словакии. Румыния испытала проблемы в ходе игры с Фарерскими островами. Даже если вы считаете, что ваш соперник слабый, настрой на игру с ним должен быть стопроцентным», — цитирует Мартина официальный сайт Федерации гандбола России.
- 1 октября 2019
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