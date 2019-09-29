Российские гандболистки обыграли Швейцарию в квалификации ЧЕ-2020

Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы – 2020. В выездном матче второго тура соревнований российские гандболистки нанесли поражение команде Швейцарии со счётом 35:26.

25 сентября на своей площадке разгромили команду Словакии – 34:15. Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы 4, опережая Сербию по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Это первый турнир, который сборная России проводит под руководством нового главного тренера – испанского специалиста Амброса Мартина, который сменил на этом посту ушедшего по состоянию здоровья Евгения Трефилова.

Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Квалификация

Группа 4. Второй тур

Швейцария – Россия – 26:35 (13:15).