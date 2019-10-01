Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Иванюк и Акименко пробились в финал ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках в высоту

Иванюк и Акименко пробились в финал ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках в высоту
Другие / Лёгкая атлетика 0

Россияне Илья Иванюк и Михаил Акименко вышли в финал в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе (Катар).

Иванюк и Акименко с первой попытки преодолели высоту 2,29 метра. Этот показатель позволил российским спортсменам попасть в число 12 финалистов. Лучшим результатом в сезоне для 26-летнего Иванюка и 23-летнего Акименко является высота 2,33 м.

Бронзовый призёр Олимпиады 2016 года и чемпион мира—2013 украинец Богдан Бондаренко не выступит в финале. Он отказался от борьбы из-за травмы.

Финал в прыжках в высоту у мужчин пройдёт 4 октября.

Напомним, российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

Рудакова вышла в полуфинал ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 400 м с барьерами
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019