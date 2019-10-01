Иванюк и Акименко пробились в финал ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках в высоту

Россияне Илья Иванюк и Михаил Акименко вышли в финал в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе (Катар).

Иванюк и Акименко с первой попытки преодолели высоту 2,29 метра. Этот показатель позволил российским спортсменам попасть в число 12 финалистов. Лучшим результатом в сезоне для 26-летнего Иванюка и 23-летнего Акименко является высота 2,33 м.

Бронзовый призёр Олимпиады 2016 года и чемпион мира—2013 украинец Богдан Бондаренко не выступит в финале. Он отказался от борьбы из-за травмы.

Финал в прыжках в высоту у мужчин пройдёт 4 октября.

Напомним, российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.