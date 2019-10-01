Рудакова вышла в полуфинал ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 400 м с барьерами
Россиянка Вера Рудакова пробилась в полуфинал соревнований в беге на 400 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе (Катар).
В своём квалификационном забеге Рудакова показала четвёртый результат, преодолев дистанцию за 55,51 секунды.
Полуфиналы в данной дисциплине пройдут завтра, 2 октября. Финал состоится 4 октября.
Рудакова является победительницей юниорского чемпионата мира (2009, 2010) и Европы (2011), серебряным (2015) и бронзовым призёром (2014) чемпионата России.
Напомним, российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.
США лидируют в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе, Россия — пятая
- 1 октября 2019
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