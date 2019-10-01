Рудакова вышла в полуфинал ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 400 м с барьерами

Россиянка Вера Рудакова пробилась в полуфинал соревнований в беге на 400 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе (Катар).

В своём квалификационном забеге Рудакова показала четвёртый результат, преодолев дистанцию за 55,51 секунды.

Полуфиналы в данной дисциплине пройдут завтра, 2 октября. Финал состоится 4 октября.

Рудакова является победительницей юниорского чемпионата мира (2009, 2010) и Европы (2011), серебряным (2015) и бронзовым призёром (2014) чемпионата России.

Напомним, российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.