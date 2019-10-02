Ласицкене в октябре впервые за четыре года выступит под российским флагом

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что в октябре впервые за последние четыре года выступит на международном соревновании под флагом России.
Спортсменка примет участие в Военных играх, которые состоятся с 18 по 27 октября в Ухане (Китай). Организаторы позволят российским легкоатлетам выступить на турнире под национальным флагом.
«На Военных играх я буду выступать в российской форме. Последний раз официально в российской форме я выступала в 2015 году как раз на Военных играх. Получается, что спустя четыре года я вновь буду в цветах России», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Напомним, в Катаре Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото на мировом первенстве в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.
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