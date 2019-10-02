Ласицкене — о нейтральном статусе: ситуация дошла до того, что вызывает улыбку

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) назвать её российской легкоатлеткой.
Ранее официальный сайт IAAF в онлайн-трансляции мирового первенства по лёгкой атлетике в Дохе открыто назвал Ласицкене, ставшую первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, россиянкой. Причём выделил это слово заглавными буквами. Напомним, российские спортсмены выступают в Катаре в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА.
«Да от этого уже все устали, хотя, на самом деле, все и так всегда знали, откуда мы. Но момент сам по себе приятный. Положительного во всём этом, конечно, мало, но ситуация уже дошла до того, что это вызывает улыбку. Забавно.
Есть ли у IAAF сердце? Есть, конечно. Многие люди, работающие там, все понимают, знают и ждут, когда это всё закончится", — цитирует Ласицкене ТАСС.
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