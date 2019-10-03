Тренер Шубенкова: Маклеод – социально опасный человек. Он Серёге сезон угробил

Сергей Клевцов, личный тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, рассказал об отношении к ямайцу Омару Маклеоду. В финальном забеге на 110 м с барьерами в рамках чемпионата мира в Дохе Шубенков завоевал серебро. Маклеод своим падением помешал испанцу Орландо Ортеге побороться за медаль.

«Я не начальник и не пытаюсь им быть. Но я считаю, что Маклеод – социально опасный человек. Его нельзя допускать на старты! Я хорошо отношусь к испанцу Ортеге, но Маклеод ему испортил чемпионат мира. И Серёге угробил сезон, когда упал на него в Марокко. Сколько мы лечились, вы не представляете. И это сходит ему с рук.



Я вообще удивляюсь. Буржуи – они же люди прагматичные. Почему на «Бриллиантовой лиге» люди отдают ему свои деньги? Он убегает на дорожку соперника одной ногой, двумя ногами, и его ни разу не сняли. Какой-то непонятный пиетет перед этим чёртовым Маклеодом. Я думаю, с этим надо как-то разбираться. Пусть он один вообще бегает. Или после того, как все пробежали.



Написать про него комиссии спортсменов? Им на это всё пополам вообще. Они какие-то свои дела решают, а про серьёзные вещи забывают. Ладно бы это было какой-то случайность и единичным случаем. Но он только за этот сезон Шубенкова высадил, другого высадил, забежал на дорожку ещё одного спортсмена, а бедный китаец на чемпионате мира вообще шугался этого Маклеода. Он обеими ногами пробежал на его дорожке! Это как вообще? При этом он как бегал, так и бегает», — передаёт слова Клевцова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Шубенков получил повреждение на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко), столкнувшись с Маклеодом на финише. В результате падения Сергей травмировал плечо, колено и голеностоп, но всё равно сумел победить.

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