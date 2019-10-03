Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке

Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова стала жертвой мошенничества, сообщает телеграм-канал 112. Спортсменка через «Инстаграм» обратилась к гадалке Ольге с просьбой помочь решить личные проблемы.

За девять дней сеансов, которые проводились дистанционно, Сотникова перевела «колдунье» 2 млн рублей. После этого Ольга внезапно перестала выходить на связь. Фигуристка обратилась в полицию.

Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16. О завершении карьеры 23-летняя спортсменка официально не объявляла.