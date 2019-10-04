Танцоры Худайбердиева и Филатов выиграли этап юниорского Гран-при в Италии
Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов стал победителем седьмого, заключительного этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Энье (Италия). Худайбердиева и Филатов уверенно выиграли как ритмический, так и произвольный танец.
Канадский дуэт Натали Д'Аллесандро/Брюс Вэдделл и россияне Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев сохранили призовые места, несмотря на то что в произвольном танце уступили американской паре Уна Браун/Гейдж Браун.
Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при. Энья, Италия
Танцы на льду
1. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 164,92.
2. Натали Д'Аллесандро/Брюс Вэдделл (Канада) – 152,76.
3. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Россия) — 148,71.
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