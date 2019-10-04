Танцоры Худайбердиева и Филатов выиграли этап юниорского Гран-при в Италии

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов стал победителем седьмого, заключительного этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Энье (Италия). Худайбердиева и Филатов уверенно выиграли как ритмический, так и произвольный танец.

Канадский дуэт Натали Д'Аллесандро/Брюс Вэдделл и россияне Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев сохранили призовые места, несмотря на то что в произвольном танце уступили американской паре Уна Браун/Гейдж Браун.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при. Энья, Италия

Танцы на льду

1. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 164,92.

2. Натали Д'Аллесандро/Брюс Вэдделл (Канада) – 152,76.

3. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Россия) — 148,71.