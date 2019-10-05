Медведева — о победе в Шанхае: чувствую себя очень плохо

Российская фигуристка Евгения Медведева осталась недовольна выступлением на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).



«Чувствую себя очень плохо. Это не то выступление, которое я хотела показать. Перед турниром у меня было не много прокатов, мы даже думали над тем, чтобы сняться с этого турнира.



В итоге мы всё же решили участвовать, и я счастлива, что прилетела и получила такой хороший опыт. Приложу максимум усилий, чтобы в дальнейшем избегать ошибок и улучшить свою программу», — заявила Медведева в эфире CCTV.



Напомним, Медведева стала победительницей соревнований. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Третий результат на турнире продемонстрировала Лим Ын Су из Южной Кореи.



Следующим турниром Медведевой станет этап Гран-при в Канаде, который пройдет с 25 по 27 октября.

Евгения Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy