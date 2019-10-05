Минспорта РФ выделит 2 млрд руб. на реконструкцию подмосковной бобслейной трассы

Министерство спорта РФ объявило аукцион на поиск подрядчика для реконструкции санно-бобслейной трассы, которая находится в посёлке Парамоново Московской области.



По информации Агентства бизнес информации, торги являются уже вторыми по счёту, поскольку на первые не было подано ни одной заявки. Сообщается, что за все работы Министерство спорта готово заплатить не более 2,1 млрд рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. На реконструкцию отводится два с половиной года. Отдельно отмечается, что работы должны завершиться не позднее 30 апреля 2022 года.



Санно-бобслейный комплекс в Парамоново открыли в 2008 году. На его строительство было потрачено $ 45 млн, но уже спустя пять лет объект закрыли на реконструкцию, однако об аукционе на поиск подрядчика не объявляли.