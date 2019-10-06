Женская сборная России по регби-7 стала седьмой на этапе Мировой серии в США
Женская сборная России по регби-7 на первом этапе Мировой серии, который проходит в Глендейле (США), разделила 7-8-е места с командой Ирландии.
Накануне россиянки пробились в четвертьфинал. На групповой стадии отечественные регбистки уступили Новой Зеландии (12:40), а также выиграли у Англии (38:22) и Японии (29:0).
В четвертьфинале сборная России потерпела поражение от команды Австралии со счётом 0:38, а в полуфинале мини-турнира за пятое место россиянки уступили испанским регбисткам – 19:24.
Второй этап Мировой серии среди женских команд пройдёт 5-7 декабря в Дубае (ОАЭ).
Женская сборная России по регби-7 является шестикратной чемпионкой Европы (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019), а также чемпионкой Универсиады 2013 года.
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