Женская сборная России по регби-7 стала седьмой на этапе Мировой серии в США

Женская сборная России по регби-7 на первом этапе Мировой серии, который проходит в Глендейле (США), разделила 7-8-е места с командой Ирландии.

Накануне россиянки пробились в четвертьфинал. На групповой стадии отечественные регбистки уступили Новой Зеландии (12:40), а также выиграли у Англии (38:22) и Японии (29:0).

В четвертьфинале сборная России потерпела поражение от команды Австралии со счётом 0:38, а в полуфинале мини-турнира за пятое место россиянки уступили испанским регбисткам – 19:24.

Второй этап Мировой серии среди женских команд пройдёт 5-7 декабря в Дубае (ОАЭ).

Женская сборная России по регби-7 является шестикратной чемпионкой Европы (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019), а также чемпионкой Универсиады 2013 года.