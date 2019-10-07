Трусова назвала «нечестными» свои оценки на Japan Open

Российская фигуристка Александра Трусова выразила недовольство оценками, которые она получила за выступление на соревнованиях Japan Open в Сайтаме. За технику судьи поставили 15-летней спортсменке 97,51 балла. В сумме она набрала 160,53 балла. В произвольной программе Трусова выполнила четыре четверных прыжка — сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом и тулуп в каскаде с тройным сальховом.

«Чуть-чуть опять не хватило до 100. Опять два балла. Прошлый я с тремя (четверными) каталась, а здесь с четырьмя – всё равно. Нечестно», – сказала Трусова во время оглашения оценок.

Трусова выиграла произвольную программу, её соотечественница Алина Загитова стала второй. Россиянки помогли сборной Европы одержать победу в общем зачёте.