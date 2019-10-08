Познер о скандале с РУСАДА: вас волнует, что мир будет называть нас обманщиками?

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал скандальную ситуацию вокруг обнаружения несоответствий между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.

«Я понимаю, что не все вы поклонники спорта, и поэтому вас, наверное, не очень волнуют результаты наших спортсменов на только что закончившемся чемпионате мира по лёгкой атлетике, где они завоевали шесть медалей: две золотые, три серебряные, одну бронзовую. Много ли это? Ну, это лучше, чем, скажем, в последние годы, но всё познаётся в сравнении. Скажем, американцы завоевали 29 медалей, в том числе 14 золотых. Так что всё относительно.



Но, может быть, вас всё-таки волнует то, что в очередной раз нашим спортсменам пришлось выступать без своего флага и без своего гимна. Это всё последствия антидопингового или, вернее сказать, допингового скандала, в результате которого Российское антидопинговое агентство было лишено своих прав и наши спортсмены были вынуждены выступать «нейтронами», как их называли, на Олимпийских играх. Это вас волнует?



Но вот Всемирное антидопинговое агентство восстановило РУСАДА в своих правах, что было непросто, это было даже мучительно трудно, но всё-таки это произошло. И было такое ощущение, что теперь как-то всё начинается снова и всё будет хорошо, худшее позади. Ан нет.

Недавно возникли серьёзные вопросы к Московской антидопинговой лаборатории, возникли подозрения, что она совершила манипуляции с переданными ею допинг-пробами. Если эти сомнения, эти подозрения подтвердятся, то, как говорит глава РУСАДА Юрий Ганус, наш спорт провалится в пропасть, мы можем быть отстранены от Олимпийских игр и будущих, то есть летних в Японии, и потом следующих зимних в Китае. Это вас волнует?



Всё выяснится послезавтра. Вас волнует, что в случае подтверждения махинаций весь мир будет показывать пальцем на Россию и говорить, что мы обманщики и что верить нам невозможно? И это, конечно, будет касаться не только спорта. Это вас волнует? Вот меня это волнует – очень!» — написал Познер в своём «инстаграме».