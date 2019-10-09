Олимпийская чемпионка Боброва открыла школу фигурного катания

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях, российская фигуристка Екатерина Боброва, в июле 2019 года объявившая о завершении карьеры, вместе со своим супругом Андреем Депутатом открыли школу фигурного катания в Балашихе.

«Давно мечтала реализовать идею создания клуба, где могли бы заниматься и дети, и взрослые, при этом не ставя во главу угла денежный доход. Недавно нашли в Балашихе хороший каток. Сейчас в моей команде психолог, хореограф и тренер по ОФП.



Поверьте, в жизни ещё есть место сказке, такие вот мы с мужем люди. Для нас клуб – это не место для зарабатывания денег. Мне важно, чтобы окупалась аренда льда и вовремя получали зарплату тренеры. Если кто-то из учеников будет иметь перспективы и захочет выйти на определённый уровень, помогу советом, порекомендую тренера. Станут чемпионами – буду только гордиться», – цитируют Боброву «Подмосковье сегодня».

Екатерина Боброва вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата в июле 2016 года. В апреле 2019 года она родила сына.

Олимпийская чемпионка фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры