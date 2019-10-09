«Спартак» откажется от участия в Кубке мировых чемпионов по пляжному футболу

Генеральный директор московского клуба «Спартак» Иван Чистов сообщил, что столичная команда откажется от участия в Кубке мировых чемпионов—2019 по пляжному футболу, если получит приглашение от организаторов турнира.
Ранее стало известно, что руководство действующего чемпиона России петербургского «Кристалла» направило официальное письмо в адрес Всемирной организации пляжного футбола, в котором проинформировало о решении не участвовать в Кубке мировых чемпионов—2019. «Спартак» завоевал серебряные медали чемпионата России–2019, уступив «Кристаллу» в финале (5:6).
«Спартак» откажется от участия в турнире, если клубу поступит предложение», — приводит слова Чистова РИА «Новости».
«Кристалл» был единственным российским клубом в числе участников турнира.
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