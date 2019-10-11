Мужская сборная России по пляжному футболу с победы стартовала на Играх в Дохе

Сборная России по пляжному футболу с победы стартовала на Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар). В матче первого тура российские футболисты одержали непростую победу над командой Сальвадора со счётом 4:2. В течение двух периодов счёт был равный, и лишь третий отрезок матча остался за россиянами. Дважды отличился Алексей Макаров, по голу забили Артур Папоротный и Борис Никоноров.

В группе D выступают также команды Японии и Уругвая. В первом туре японцы разгромили соперника со счётом 7:2.

Матчи второго тура пройдут 13 октября. Сборная России встретится с уругвайцами. В полуфинал турнира выйдут только победители групп.

Всемирные пляжные игры. Доха, Катар

Пляжный футбол. Мужчины

Группа D. Первый тур

Сальвадор — Россия — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2).

Япония — Уругвай — 7:2 (2:0, 2:1, 3:1).