Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Четырёхкратного олимпийского чемпиона Крамера сбил автомобиль

Четырёхкратного олимпийского чемпиона Крамера сбил автомобиль
Другие / Конькобежный спорт 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион в конькобежном спорте представитель Нидерландов Свен Крамер сообщил, что его сбила машина на сборе в Инцелле (Германия).

«По дороге на каток в Инцелле меня сбила машина на низкой скорости. В основном пострадало колено. Лечу домой для дальнейшего медобследования. Надо подождать и посмотреть, какие могут быть последствия перед стартом нового сезона», — написал Крамер в «Инстаграме».

Крамер является одним из наиболее титулованных спортсменов в истории конькобежного спорта. Свен — четырёхкратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира в классическом многоборье (рекорд среди мужчин), 20-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин), 10-кратный чемпион Европы в классическом многоборье (рекорд среди мужчин), 6-кратный чемпион Нидерландов в классическом многоборье, 17-кратный чемпион Нидерландов на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин).

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Soccrates/Getty Images

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019