Четырёхкратного олимпийского чемпиона Крамера сбил автомобиль

Четырёхкратный олимпийский чемпион в конькобежном спорте представитель Нидерландов Свен Крамер сообщил, что его сбила машина на сборе в Инцелле (Германия).
«По дороге на каток в Инцелле меня сбила машина на низкой скорости. В основном пострадало колено. Лечу домой для дальнейшего медобследования. Надо подождать и посмотреть, какие могут быть последствия перед стартом нового сезона», — написал Крамер в «Инстаграме».
Крамер является одним из наиболее титулованных спортсменов в истории конькобежного спорта. Свен — четырёхкратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира в классическом многоборье (рекорд среди мужчин), 20-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин), 10-кратный чемпион Европы в классическом многоборье (рекорд среди мужчин), 6-кратный чемпион Нидерландов в классическом многоборье, 17-кратный чемпион Нидерландов на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин).
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