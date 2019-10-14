Мужская сборная России по волейболу разгромно проиграла США на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу в поединке 10-го тура Кубка мира в Японии проиграла команде США со счётом 0:3 (23:25, 11:25, 16:25).

Для подопечных Туомаса Саммельвуо это поражение стало шестым в турнире. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1), Канады (3:2), Египта (3:1) и Италии (3:1), а также уступили Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3), Японии (1:3) и Аргентине (1:3).

Победитель Кубка мира будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.

В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.